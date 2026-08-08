В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»

Турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на ютуб-канале 343 Digital высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

– Говорят, он очень-очень хорош. Батраков – это именно то, что клуб ищет: игрок высоко прессингует, жестко действует и креативен – именно такой футболист нужен «Галатасараю». Он «десятка» с 13 голами и 9 передачами [в чемпионате].

Ходят слухи, что российским игрокам не выдают шенгенские визы. В Лиге чемпионов могут быть проблемы. Но «Галатасарай» должен это решить.

Клуб усердно работает над трансфером. Мне сказали, что в «Галатасарае» ждут новостей о Батракове до вечера субботы, когда у клуба состоится матч с «Вильярреалом».

Если вы спросите меня, президент «Галатасарая» действительно хочет заполучить Алексея – на более разумных условиях.

– Ты упоминал, что клубом было отправлено письмо с выражением заинтересованности, верно?

– Письмо с выражением заинтересованности есть, да. Я знаю, что было сделано предложение – на уровне 20 миллионов евро.