В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»

Турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на ютуб-канале 343 Digital высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».
– Говорят, он очень-очень хорош. Батраков – это именно то, что клуб ищет: игрок высоко прессингует, жестко действует и креативен – именно такой футболист нужен «Галатасараю». Он «десятка» с 13 голами и 9 передачами [в чемпионате].
Ходят слухи, что российским игрокам не выдают шенгенские визы. В Лиге чемпионов могут быть проблемы. Но «Галатасарай» должен это решить.
Клуб усердно работает над трансфером. Мне сказали, что в «Галатасарае» ждут новостей о Батракове до вечера субботы, когда у клуба состоится матч с «Вильярреалом».
Если вы спросите меня, президент «Галатасарая» действительно хочет заполучить Алексея – на более разумных условиях.
– Ты упоминал, что клубом было отправлено письмо с выражением заинтересованности, верно?
– Письмо с выражением заинтересованности есть, да. Я знаю, что было сделано предложение – на уровне 20 миллионов евро.
- Ранее стало известно, что «Галатасарай» увеличил предложение по Батракову до 33 миллионов евро.
- Батраков – воспитанник «Локо». Он выступает за основную команду с 2024 года.
- Контракт 21-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 2029 года.