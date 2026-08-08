Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»

В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»

8 августа, 17:20
6

Турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на ютуб-канале 343 Digital высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

– Говорят, он очень-очень хорош. Батраков – это именно то, что клуб ищет: игрок высоко прессингует, жестко действует и креативен – именно такой футболист нужен «Галатасараю». Он «десятка» с 13 голами и 9 передачами [в чемпионате].

Ходят слухи, что российским игрокам не выдают шенгенские визы. В Лиге чемпионов могут быть проблемы. Но «Галатасарай» должен это решить.

Клуб усердно работает над трансфером. Мне сказали, что в «Галатасарае» ждут новостей о Батракове до вечера субботы, когда у клуба состоится матч с «Вильярреалом».

Если вы спросите меня, президент «Галатасарая» действительно хочет заполучить Алексея – на более разумных условиях.

– Ты упоминал, что клубом было отправлено письмо с выражением заинтересованности, верно?

– Письмо с выражением заинтересованности есть, да. Я знаю, что было сделано предложение – на уровне 20 миллионов евро.

  • Ранее стало известно, что «Галатасарай» увеличил предложение по Батракову до 33 миллионов евро.
  • Батраков – воспитанник «Локо». Он выступает за основную команду с 2024 года.
  • Контракт 21-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 2029 года.

Еще по теме:
Батраков получил важное предупреждение 1
Семин определил главный козырь Батракова
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1786202451
Это турецкий Карп?
Ответить
IVANRUS777
1786205124
В Локо совсем беда бедовая. Жаль болельщиков, когда такая котовасия творится. В 90е и начале 2000х ездил поддерживать Локо, когда они играли в еврокубках. Сёмин поднял эту команду, привлёк болельщиков на трибуны. А сейчас с Акроном выходят два восемнадцатилетних парня в основе и по первому тайму ни одного момента не создали даже. Так последние болельщики разбегутся. Хочется видеть сильный конкурентноспособный Локомотив, а если Батраков уйдёт, то вообще страшно, что с командой дальше будет.
Ответить
Garrincha58
1786205125
Игрок высоко прессингует, жестко действует и креативен. Это они про кого?
Ответить
FFR
1786216514
Галатасарай даже 20 млн не отдаст за него и правильно сделает.
Ответить
Главные новости
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
3
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
6
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
5
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Все новости
Все новости
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
1
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
5
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
13
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+