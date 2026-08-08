Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о домашнем поражении от «Балтики» (0:2) в 3-м туре РПЛ.

«Знали, что «Балтика» забила три мяча со стандартов. Мы готовились к этому, но опять не справились с аутом. После доигровки аута «Балтика» забила мяч. Этот гол наложил отпечаток на ход всего матча: сопернику было легче удерживать счет, а нам было значительно сложнее. Мы были не лучшей версией себя.

Надо сказать, что соперник сыграл очень грамотно, практически не оставил зон. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с махачкалинским «Динамо». Мы должны быть лучше, и мы будем лучше», – сказал Булатов.