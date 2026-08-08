Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Вряд ли матч с «Краснодаром» можно назвать решающим, всe-таки только 3-й тур, много встреч впереди. Посмотрим, какой будет результат. Главное, чтобы мы могли показать на нашем домашнем стадионе хорошую игру.

«Краснодар» всегда силeн, мы это видели и в прошлом сезоне. Это один из фаворитов в этом сезоне тоже. Они нас обыграли у нас дома, постараемся сделать всe, чтобы этого не повторилось», – сказал испанец.