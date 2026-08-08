Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба

Болельщики «Локомотива» по ходу домашнего матча 3-го тура РПЛ против «Акрона» обратились к руководству клуба с требованием усилить состав.
Встреча проходит в эти минуты, на табло – нулевая ничья. С трибун доносятся скандирования с призывом укрепить команду.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Ранее «Локомотив» покинул нападающий Дмитрий Воробьев, перебравшийся в «Краснодар».
- Кроме того, в прессе есть информация о возможном уходе из московского клуба полузащитников Артема Карпукаса и Алексея Батракова, а также защитника Сесара Монтеса.
- «Локомотив» после двух туров набрал одно очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Акрон» с двумя поражениями замыкает таблицу чемпионата России.
Источник: «Чемпионат»