Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба

Болельщики «Локомотива» по ходу домашнего матча 3-го тура РПЛ против «Акрона» обратились к руководству клуба с требованием усилить состав.

Встреча проходит в эти минуты, на табло – нулевая ничья. С трибун доносятся скандирования с призывом укрепить команду.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.