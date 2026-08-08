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Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»

8 августа, 23:50
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий после матча с «Ростовом».

  • Встреча проходила в рамках 3-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене».
  • Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
  • Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

«Плохой матч, надо называть вещи своими именами. Игра совсем не получилась. Да, понятно, что «Ростов» очень организованная команда. Здорово оборонялись. Прессинг высокий, причем на протяжении всего матча. Значит, физическая форма отличная. Ну, а мы, повторюсь, сыграли ниже своих возможностей.

Предстоит проанализировать, сделать выводы и готовиться к следующей игре, – сказал Бабаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (4)
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Кривая да нелёгкая
1786222357
Так и скажи отскочили, а тут начал рассусоливать
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Интерес
1786224642
"Ростов" здорово оборонялся? Следовательно, вы недостаточно здорово атаковали? Бабаян, посмотри статистику первого тайма и вычти её из итоговой,может тогда что-то поймёшь-кто атаковал, и кому повезло. Да мой кот у телевизора влёт все шаги команды просчитывал!
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boris63
1786225814
Пора бы тебе Бабай самому уйти из команды со своей шоблой. Какой год и всё ниже и ниже, скоро плинтус.
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bratskij
1786262408
Гнида кучерявая.
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