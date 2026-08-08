Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий после матча с «Ростовом».

Встреча проходила в рамках 3-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

«Плохой матч, надо называть вещи своими именами. Игра совсем не получилась. Да, понятно, что «Ростов» очень организованная команда. Здорово оборонялись. Прессинг высокий, причем на протяжении всего матча. Значит, физическая форма отличная. Ну, а мы, повторюсь, сыграли ниже своих возможностей.

Предстоит проанализировать, сделать выводы и готовиться к следующей игре, – сказал Бабаев.