В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможных уходах полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

Купить Батракова планирует «Галатасарай».

Заполучить Карпукаса пытается «Зенит».

У «Локо» в первых трех турах РПЛ два очка.

– Хотели бы, чтобы Батраков ушел в «Галатасарай»?

– Я бы хотел, чтобы он играл в «ПСЖ».

– Это возможно?

– Посмотрим.

– Продаете Карпукаса в «Зенит»?

– Я бы его оставил.

– Игроки не хотят оставаться.

– Но он же не уходит. Когда уйдет, тогда уйдет.