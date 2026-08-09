В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможных уходах полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса.
- Купить Батракова планирует «Галатасарай».
- Заполучить Карпукаса пытается «Зенит».
- У «Локо» в первых трех турах РПЛ два очка.
– Хотели бы, чтобы Батраков ушел в «Галатасарай»?
– Я бы хотел, чтобы он играл в «ПСЖ».
– Это возможно?
– Посмотрим.
– Продаете Карпукаса в «Зенит»?
– Я бы его оставил.
– Игроки не хотят оставаться.
– Но он же не уходит. Когда уйдет, тогда уйдет.
Источник: «Спорт-Экспресс»