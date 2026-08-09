Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от просмотра матча «Динамо» – «Динамо Мх».

Встреча 3-го тура РПЛ проходила на «ВТБ Арене» и закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Голы забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице.

– Как вам матч?

– Дети довольны, я доволен. Все шикарно. Думал, будет скучный матч, но в концовке много забили.

– «Динамо» поборется за чемпионство?

– Ну, надеемся. Дай бог. Я болею за «Динамо».