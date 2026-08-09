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Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

9 августа, 16:37
4

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

«Видим, что по игре сейчас превосходит «Спартак». Но часто бывает так, что ты можешь играть хорошо, а после одной атаки соперника смотришь на табло и проигрываешь. Всякое может произойти – это футбол.

За счeт домашнего поля, воодушевлeнных болельщиков, команда и результаты на подъeме – 55 на 45 в пользу «Спартака». Непонятно, будет ли играть Кордоба.

С другой стороны, мы видели, как тяжело было «Спартаку» с «Ахматом». Если бы не подарок вратаря соперника, счeт был бы 1:1», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
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oyabun
1786282904
Ну тогда Александр, если бы не очень спорный пенальти, то Спартак всё равно победил бы со счётом 1:0
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qawzsexdr
1786283276
Неизвестно как завершится матч, но 100% будут разговоры о несправедливом судействе. (всем понятно с чьей стороны)
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АКС-74У
1786286222
Каждый год наблюдаю одну и ту же картину, стартует чемпионат и журналисты и эксперды в один голос начинают петь осанну клубам, удачно проведшем товарищеские матчи и 1-2 тура. Вот Спартаку,напрямую, сулят борьбу за чемпионство, а Краснодар заранее списали из-за ухода Сперцяна. При этом забывают: 1) Пока лидеры играли со слабыми командами, матч Спартак- Краснодар будем первым серьезным по вывеске. 2) Трансферное окно ещё не закрылось, через месяц составы возможно будут другие. 3) Наши команды редко бывают стабильны, через 5-7 туров игру кто-то теряет, а кто-то находит. А уж после зимнего перерыва на поле выходят как-будто другие команды. Достаточно вспомнить выступление Балтики в прошлом сезоне.
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paracetamol
1786293779
Быки эту свиноферму вынесут!
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