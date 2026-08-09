Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

«Видим, что по игре сейчас превосходит «Спартак». Но часто бывает так, что ты можешь играть хорошо, а после одной атаки соперника смотришь на табло и проигрываешь. Всякое может произойти – это футбол.

За счeт домашнего поля, воодушевлeнных болельщиков, команда и результаты на подъeме – 55 на 45 в пользу «Спартака». Непонятно, будет ли играть Кордоба.

С другой стороны, мы видели, как тяжело было «Спартаку» с «Ахматом». Если бы не подарок вратаря соперника, счeт был бы 1:1», – сказал Мостовой.