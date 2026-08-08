Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«На данный момент «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» – это три самые яркие команды, которые играют в атакующий футбол, играют первым номером. На сегодня матч «Спартак» – «Краснодар» будет интересен всем. У «Зенита», прямо скажем, лайт-календарь: все-таки в первом туре был «Акрон», во втором – «Оренбург», следующий тур – «Родина». Все самое интересное будет между лидерами. «Спартак» – «Краснодар» – прекрасная афиша, уверен, будет аншлаг.

Надо отметить, что «Краснодар» сегодня – это не Кордоба и Сперцян. Мы видим новую команду, где на первые роли выходят наши россияне, те же Кривцов и Черников, чему я очень рад. Но в любом случае «Спартак» для меня – фаворит, играет дома при своих болельщиках.

Все говорят, что в этом сезоне «Спартак» должен стать чемпионом. Это надо подтверждать именно в таких матчах, где есть две прекрасные команды, которые играют в атакующий футбол», – сказал Титов.