В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»

Футболист «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Нас ждет очень серьезный матч. «Краснодар» – хорошая и крепкая команда. У нас хорошая атмосфера в команде. Сегодня приехал новичок Даку. Приветствуем его. Нас ждет интересная игра.

Всегда 50 на 50. Мы играем дома при своих болельщиках. Все настроены выиграть», – сказал Зобнин.