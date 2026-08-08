В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»

Футболист «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Нас ждет очень серьезный матч. «Краснодар» – хорошая и крепкая команда. У нас хорошая атмосфера в команде. Сегодня приехал новичок Даку. Приветствуем его. Нас ждет интересная игра.
Всегда 50 на 50. Мы играем дома при своих болельщиках. Все настроены выиграть», – сказал Зобнин.
- Встреча состоится 9 августа в Москве на «Лукойл Арене».
- Обе команды лидируют в РПЛ.
- На неделе обе команды добились побед в FONBET Кубке России.
Источник: «Чемпионат»