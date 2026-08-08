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В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»

8 августа, 00:22
5

Футболист «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Нас ждет очень серьезный матч. «Краснодар» – хорошая и крепкая команда. У нас хорошая атмосфера в команде. Сегодня приехал новичок Даку. Приветствуем его. Нас ждет интересная игра.

Всегда 50 на 50. Мы играем дома при своих болельщиках. Все настроены выиграть», – сказал Зобнин.

  • Встреча состоится 9 августа в Москве на «Лукойл Арене».
  • Обе команды лидируют в РПЛ.
  • На неделе обе команды добились побед в FONBET Кубке России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зобнин Роман
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1786164836
Удачи.
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Krasnodarskiy bombardirch
1786166250
Ждём хороший футбол от обеих команд
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ТяжелаяАртиллерия
1786167820
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1786170476
Будет борьба двух судейских клубов. Кто кого пересвистит. Гыгыгы
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Константин-Шапкин-google
1786176200
Игра будет интересной, главное чтобы очередной свистун не нагадил на поле.
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