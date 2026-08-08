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Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»

8 августа, 23:21
10

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей цели в этом сезоне. Он хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

– Вы начали сезон весьма результативно. Удалось подойти к нему в оптимальной форме?

– Сезон для меня действительно начался удачно. Форма тоже хорошая. Думаю, это еще с прошлого сезона идет – ​такой эмоциональный подъем. Сейчас вот цель себе поставил – ​стать лучшим бомбардиром чемпионата. Держу это в голове, надеюсь, что получится.

Но, конечно, такое желание не должно идти во вред команде. «Оренбургу», например, я не забил, но считаю, что достаточно хорошо провел этот матч, помог «Зениту» выиграть.

  • Соболев забил три гола в трех матчах на старте сезона.
  • В воскресенье «Зенит» сыграет против «Родины» в рамках 3-го тура РПЛ.

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Источник: «ProЗенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (10)
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ziborock
1786222032
Остапа понесло!©
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Чилим.
1786240248
А что не золотой мяч? Шиза, так уже по полной.
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Бумбраш
1786249243
Вот что точно может,так это нырять каждый раз как выйдет на поле,это реально по силам
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Garrincha58
1786253926
А ещё выиграть золотую бутсу. Соболев зачем озвучивать то что не сбыточно надо быть скромней и мечтать хотя бы о десятке голов за сезон ведь это твой уровень
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ТяжелаяАртиллерия
1786257066
Комментарий скрыт модератором
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kvm
1786258369
сводить сына к логопеду
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paracetamol
1786258975
Давай, старайся, поддерживаю!
Ответить
...уефан
1786260701
...осталось 28 туров. В каждом туре по пенальти. Ну, пусть штук пять не забьёт. А так-то, если посчитать, то станет)...
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Cleaner
1786262995
Соболев: - НЫРЯЛ, НЫРЯЮ и БУДУ НЫРЯТЬ!!!
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шахта Заполярная
1786272187
Ты бы цель поставил мозгами обзавестись и не трепаться языком, раз объявил не давать интервью СМИ. А то после предъявы СМИ пошел словесный понос
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