Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей цели в этом сезоне. Он хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.
– Вы начали сезон весьма результативно. Удалось подойти к нему в оптимальной форме?
– Сезон для меня действительно начался удачно. Форма тоже хорошая. Думаю, это еще с прошлого сезона идет – такой эмоциональный подъем. Сейчас вот цель себе поставил – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Держу это в голове, надеюсь, что получится.
Но, конечно, такое желание не должно идти во вред команде. «Оренбургу», например, я не забил, но считаю, что достаточно хорошо провел этот матч, помог «Зениту» выиграть.
- Соболев забил три гола в трех матчах на старте сезона.
- В воскресенье «Зенит» сыграет против «Родины» в рамках 3-го тура РПЛ.
Источник: «ProЗенит»