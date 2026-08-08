Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей цели в этом сезоне. Он хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

– Вы начали сезон весьма результативно. Удалось подойти к нему в оптимальной форме?

– Сезон для меня действительно начался удачно. Форма тоже хорошая. Думаю, это еще с прошлого сезона идет – ​такой эмоциональный подъем. Сейчас вот цель себе поставил – ​стать лучшим бомбардиром чемпионата. Держу это в голове, надеюсь, что получится.

Но, конечно, такое желание не должно идти во вред команде. «Оренбургу», например, я не забил, но считаю, что достаточно хорошо провел этот матч, помог «Зениту» выиграть.