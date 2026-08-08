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  • Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку

Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку

8 августа, 22:56
13

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о потенциальных проблемах из-за трансфера Мирлинда Даку.

«Пока старт сезона для «Спартака» обнадеживающий. Команда выглядит очень хорошо и набирает максимум очков. Сейчас сделали хорошее приобретение в нападение в лице Даку. Мирлинд очень поможет «Спартаку». Посмотрим на игру с «Краснодаром», которая будет определяющей на данном этапе: можем ли мы рассчитывать на то, что «Спартак» будет бороться в этом году за самые высокие места. Предстоящий тур РПЛ будет очень интересным.

Проблема с Даку существует в плане политических моментов. Но мы знаем, что он адаптирован в нашем чемпионате, уже играл за «Рубин». Надо убирать политику из спорта. Другое дело, без нее никуда, но что делать?

Все, Даку уже игрок «Спартака». Фанатам клуба надо к этому привыкнуть. Тем более я не слышал, что Даку где-то высказывался на политические темы. Он спортсмен и футболист. Думаю, Даку далек от политических вопросов. Если он внесет существенный вклад в победы команды, будет достоин играть за «Спартак», – сказал Ледяхов.

  • Даку выкрикивал оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии после матча Евро-2024 между Албанией и Хорватией.
  • Фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего по политическим причинам.
  • «Спартак» заплатил за Даку 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Даку Мирлинд Ледяхов Игорь
Комментарии (13)
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VPERDIV SPARTAK
1786219209
Комментарий скрыт модератором
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NewLife
1786219602
Комментарий скрыт модератором
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BRO_football
1786221240
Да пусть признает Косово за Сербией и дальше спокойно играет в РПЛ.
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oyabun
1786252720
Хорош политику разводить! Зачем делать на спортивном сайте такие вбросы? Даку классный футболист и на этом точка.
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zigbert
1786256386
Да уж поднадоела эта тема,которая продолжает постоянно мульсироваться.
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andr45
1786261468
Ледяхов давно известен своими антиспартаковскими выступлениями, оплаченными МИЛЛЕРОМ ДЮКОВЫМ. И на этот раз не побрезговал получить пару серебряников, обливая «Спартак» газпромовскими нечистотами. Если эта Иуда действительно беспокоится о репутации клуба, то почему он молчал, когда какой-то гаденыш был признан «Джентельменом года» за то, что эта питерская мразь рупор радостно орал «Спартак» ссать».
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ПалкоВводецъ007
1786269363
Црвена Звезда теперь не друзья. Наплюют на свинарню. Гыгыгы
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