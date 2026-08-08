Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о потенциальных проблемах из-за трансфера Мирлинда Даку.
«Пока старт сезона для «Спартака» обнадеживающий. Команда выглядит очень хорошо и набирает максимум очков. Сейчас сделали хорошее приобретение в нападение в лице Даку. Мирлинд очень поможет «Спартаку». Посмотрим на игру с «Краснодаром», которая будет определяющей на данном этапе: можем ли мы рассчитывать на то, что «Спартак» будет бороться в этом году за самые высокие места. Предстоящий тур РПЛ будет очень интересным.
Проблема с Даку существует в плане политических моментов. Но мы знаем, что он адаптирован в нашем чемпионате, уже играл за «Рубин». Надо убирать политику из спорта. Другое дело, без нее никуда, но что делать?
Все, Даку уже игрок «Спартака». Фанатам клуба надо к этому привыкнуть. Тем более я не слышал, что Даку где-то высказывался на политические темы. Он спортсмен и футболист. Думаю, Даку далек от политических вопросов. Если он внесет существенный вклад в победы команды, будет достоин играть за «Спартак», – сказал Ледяхов.
- Даку выкрикивал оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии после матча Евро-2024 между Албанией и Хорватией.
- Фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего по политическим причинам.
- «Спартак» заплатил за Даку 11 миллионов евро.