Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о потенциальных проблемах из-за трансфера Мирлинда Даку.

«Пока старт сезона для «Спартака» обнадеживающий. Команда выглядит очень хорошо и набирает максимум очков. Сейчас сделали хорошее приобретение в нападение в лице Даку. Мирлинд очень поможет «Спартаку». Посмотрим на игру с «Краснодаром», которая будет определяющей на данном этапе: можем ли мы рассчитывать на то, что «Спартак» будет бороться в этом году за самые высокие места. Предстоящий тур РПЛ будет очень интересным.

Проблема с Даку существует в плане политических моментов. Но мы знаем, что он адаптирован в нашем чемпионате, уже играл за «Рубин». Надо убирать политику из спорта. Другое дело, без нее никуда, но что делать?

Все, Даку уже игрок «Спартака». Фанатам клуба надо к этому привыкнуть. Тем более я не слышал, что Даку где-то высказывался на политические темы. Он спортсмен и футболист. Думаю, Даку далек от политических вопросов. Если он внесет существенный вклад в победы команды, будет достоин играть за «Спартак», – сказал Ледяхов.