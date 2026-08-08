Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал переход в московский клуб нападающего Мирлинда Даку.
«Даку и Кордоба – самые сложные оппоненты в России. Особенно Даку. Его умения очень пригодятся в тех матчах, когда против нас будут очень плотно обороняться. С Даку обычно действуют минимум два защитника. Значит, больше пространства будет для других игроков. Надеюсь, все получится, и Даку поможет нам улучшить результаты.
Пусть забивает в каждом матче, и пусть все говорят только о его игре. Ни о чем больше», – сказал Бабич.
- Даку выкрикивал оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии после матча Евро-2024 между Албанией и Хорватией.
- Фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего по политическим причинам.
Источник: сайт «Спартака»