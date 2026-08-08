Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал переход в московский клуб нападающего Мирлинда Даку.

«Даку и Кордоба – самые сложные оппоненты в России. Особенно Даку. Его умения очень пригодятся в тех матчах, когда против нас будут очень плотно обороняться. С Даку обычно действуют минимум два защитника. Значит, больше пространства будет для других игроков. Надеюсь, все получится, и Даку поможет нам улучшить результаты.

Пусть забивает в каждом матче, и пусть все говорят только о его игре. Ни о чем больше», – сказал Бабич.