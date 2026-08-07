Карседо описал Даку двумя словами

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал покупку форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
«Мирлинд в хорошей форме. Поэтому единственное, что ему требуется, это привыкнуть к команде. В остальном он готовый игрок.
Я не соглашусь, что он индивидуалист. Я видел, что он работал на коллектив. Доволен, что у нас появился новый яркий форвард. Теперь нам станет проще во многих аспектах», – сказал Карседо.
- Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
- Албанский футболист будет выступать под номером 19.
- «Спартак» заплатил «Рубину» за Даку 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»