Карседо описал Даку двумя словами

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал покупку форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Мирлинд в хорошей форме. Поэтому единственное, что ему требуется, это привыкнуть к команде. В остальном он готовый игрок.

Я не соглашусь, что он индивидуалист. Я видел, что он работал на коллектив. Доволен, что у нас появился новый яркий форвард. Теперь нам станет проще во многих аспектах», – сказал Карседо.