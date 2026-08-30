Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) высказался о первом голе за московский клуб.

– Расскажите о противостоянии с [центральным защитником «Оренбурга» Алексеем] Татаевым.

– У нас всегда получается, как в UFC [смеется]. Каждое противостояние очень важно. Но надо не только выигрывать борьбу, но и забивать.

– Что для вас значит первый гол за «Спартак»?

– Очень многое. Но итоговый счет на табло. Нужно продолжать работать.

– Как решалось, кто бьет пенальти?

– Я спросил Солари, хочет ли он бить. Он ответил «да». Но я попросил разрешить мне пробить, и он отдал мяч. Спасибо ему за это.