Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) высказался о первом голе за московский клуб.
– Расскажите о противостоянии с [центральным защитником «Оренбурга» Алексеем] Татаевым.
– У нас всегда получается, как в UFC [смеется]. Каждое противостояние очень важно. Но надо не только выигрывать борьбу, но и забивать.
– Что для вас значит первый гол за «Спартак»?
– Очень многое. Но итоговый счет на табло. Нужно продолжать работать.
– Как решалось, кто бьет пенальти?
– Я спросил Солари, хочет ли он бить. Он ответил «да». Но я попросил разрешить мне пробить, и он отдал мяч. Спасибо ему за это.
- Даку реализовал пенальти на 76‑й минуте. У «Оренбурга» гол забил Руслан Куль на 66-й.
- Даку забил гол первый гол за «Спартак» в своем 5-м матче за красно-белых.
Источник: «Матч ТВ»