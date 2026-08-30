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Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»

30 августа, 20:53
6

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) высказался о первом голе за московский клуб.

– Расскажите о противостоянии с [центральным защитником «Оренбурга» Алексеем] Татаевым.

– У нас всегда получается, как в UFC [смеется]. Каждое противостояние очень важно. Но надо не только выигрывать борьбу, но и забивать.

– Что для вас значит первый гол за «Спартак»?

– Очень многое. Но итоговый счет на табло. Нужно продолжать работать.

– Как решалось, кто бьет пенальти?

– Я спросил Солари, хочет ли он бить. Он ответил «да». Но я попросил разрешить мне пробить, и он отдал мяч. Спасибо ему за это.

  • Даку реализовал пенальти на 76‑й минуте. У «Оренбурга» гол забил Руслан Куль на 66-й.
  • Даку забил гол первый гол за «Спартак» в своем 5-м матче за красно-белых.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (6)
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VPERDIV SPARTAK
1788112755
Стыдно за албанца и липовый пеналь
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Cleaner
1788113205
Гол С ПЕНАЛЬТИ голом НЕ СЧИТАЕТСЯ!
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Дубина
1788113789
Пеналь железный не то что в Воронеже за фол в атаке блохам поставил!! ЗПРФ!! Табор процыганский))))
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Бриг
1788115579
На своем поле... Не скажу, что позор, но повезло с пенальти. Дальше будет хуже.
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Pourquoi pas
1788118236
Ну и какой ты, после этого, албанец??? Свин ты!
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