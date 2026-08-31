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Орлов оценил игру Даку за «Спартак»

31 августа, 13:15
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Мирлинде Даку.

Алабнец забил свой первый гол за красно-белых, реализовав пенальти на 76-й минуте домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Даку забил свой первый гол за красно-белых. С пенальти. Но своей игрой в целом не убедил. Мне кажется, он пока еще не вписался в футбол Карседо. Футбол, основанный на коротких передачах. Даку в «Рубине» привык действовать в другой манере. Больше боролся, откликался на забросы из глубины.

Так что ему надо еще найти себя в «Спартаке». Хватит ли ему технических данных, чтобы играть накоротке, как это делают Маркиньос, Солари, Барко, Угальде? Пока я не вижу, чтобы Даку так же контролировал мяч. Давайте подождем. Он привык все-таки сам вести борьбу и убегать от соперника.

Его же брали на подмену Угальде. Но тот почувствовал, что появился серьезный конкурент, и здорово прибавил. Карседо выпустил их обоих с первых минут. Но я бы не сказал, что эта связка оказалась эффективной.

Не понял, почему комментаторы так хвалили албанца, когда в итоге не засчитали гол костариканца. Мол, именно Даку отдал голевой пас. Да ничего подобного. Мяч отлетел к Угальде от игрока «Оренбурга». Даку там вообще ни при чем!» – сказал Орлов.

  • 28-летний Даку перешел в московский клуб из «Рубина» 6 августа за 11 миллионов евро.
  • За «Спартак» он в 5 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Даку Мирлинд Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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SLADE2019
1788172566
Обязан вписаться. Сколько можно менеджменту Спартака промахиваться?
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ПалкоВводецъ007
1788172705
Затухнет в свинарне. Там многих попортили. Гыгыгы
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NewLife
1788173474
Чо то зав подотделом помойной пропаганды плодовит сегодня на приговоры или на "вердикты", как любят говорить редакторы Бомбы😁
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andr45
1788174362
Так, Карседо не Ссымак, который адаптировал и блестяще вписал в игру команды таких «звезд», как Жерсон, Дуран, Энрике, Аугусто и прочие питерские пацаны)
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Garrincha58
1788174424
А Соболев что вписался он в прошлом году вообще почти не забивал, а Даку только только пришёл в команду и сразу должен вписаться глупости не говори товарищ Орлов
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ScarlettOgusania
1788179453
Орлуше лучше бы бом.жам "вердикты" выносить: как промахнулись с покупками Жерсона, который сбежал без оглядки из мУдельной, Энрике, которого пытаются впарить за 40 лимонов всем подряд, да только он не нужен никому, Дурана, которого еле отогнали от бачка с отходами, так успел к нему привыкнуть, скоро и Аугусто тоже будут пристраивать в какой-нибудь аль-хуляль за 50 лимонов, СМИ же всё стерпят, мюллер всех "облагодетельствовал" из "кошелька президента" (газпрёма)...🤬 а Даку впишется, не ссы, Гена, в бачок с отходами для Аугусто...🤭
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