Орлов оценил игру Даку за «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Мирлинде Даку.

Алабнец забил свой первый гол за красно-белых, реализовав пенальти на 76-й минуте домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Даку забил свой первый гол за красно-белых. С пенальти. Но своей игрой в целом не убедил. Мне кажется, он пока еще не вписался в футбол Карседо. Футбол, основанный на коротких передачах. Даку в «Рубине» привык действовать в другой манере. Больше боролся, откликался на забросы из глубины.

Так что ему надо еще найти себя в «Спартаке». Хватит ли ему технических данных, чтобы играть накоротке, как это делают Маркиньос, Солари, Барко, Угальде? Пока я не вижу, чтобы Даку так же контролировал мяч. Давайте подождем. Он привык все-таки сам вести борьбу и убегать от соперника.

Его же брали на подмену Угальде. Но тот почувствовал, что появился серьезный конкурент, и здорово прибавил. Карседо выпустил их обоих с первых минут. Но я бы не сказал, что эта связка оказалась эффективной.

Не понял, почему комментаторы так хвалили албанца, когда в итоге не засчитали гол костариканца. Мол, именно Даку отдал голевой пас. Да ничего подобного. Мяч отлетел к Угальде от игрока «Оренбурга». Даку там вообще ни при чем!» – сказал Орлов.