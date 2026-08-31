Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников не согласился с мнением, что он заслуживал удаление в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Спартака».
- Ведерников опасно сыграл против Пабло Солари, уже имея желтую карточку.
- Футболист «Оренбурга», делая подкат, сначала коснулся мяча, а затем зажал ногу соперника.
- Мирлинд Даку активно требовал удалить Ведерникова, за что получил предупреждение.
- Матч судил Артем Чистяков.
- «Оренбург» отобрал очки у «Спартака» в Москве – ничья 1:1.
«Меня должны были удалять? Там вообще не было нарушения правил. Я сыграл в мяч.
Солари любит полежать. Там Даку еще бедный бегал в соплях и просил вторую желтую карточку. Но я не думаю, что там вообще был фол.
Кахигао жаловался на судейство? У «Оренбурга» сегодня девять желтых карточек, у «Спартака» – две.
Я бросаю аут, подхожу на два метра вперед, мне судья сразу говорит отойти назад. Но зато у «Спартака» футболист разыгрывает штрафной не с той точки, метров на шесть впереди. Я хочу вернуть мяч на место, а мне за это желтую дают.
Почему никто не задается этими вопросами? Все говорят лишь о моей второй желтой. Но сколько свистков сегодня было в пользу «Спартака»?!
Красно-белые ничем нас не удивили сегодня. Выводы после матча в Кубке были сделаны», – сказал Ведерников.