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  • Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»

Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»

31 августа, 17:30
41

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников не согласился с мнением, что он заслуживал удаление в гостевом матче шестого тура РПЛ против «Спартака».

  • Ведерников опасно сыграл против Пабло Солари, уже имея желтую карточку.
  • Футболист «Оренбурга», делая подкат, сначала коснулся мяча, а затем зажал ногу соперника.
  • Мирлинд Даку активно требовал удалить Ведерникова, за что получил предупреждение.
  • Матч судил Артем Чистяков.
  • «Оренбург» отобрал очки у «Спартака» в Москве – ничья 1:1.

«Меня должны были удалять? Там вообще не было нарушения правил. Я сыграл в мяч.

Солари любит полежать. Там Даку еще бедный бегал в соплях и просил вторую желтую карточку. Но я не думаю, что там вообще был фол.

Кахигао жаловался на судейство? У «Оренбурга» сегодня девять желтых карточек, у «Спартака» – две.

Я бросаю аут, подхожу на два метра вперед, мне судья сразу говорит отойти назад. Но зато у «Спартака» футболист разыгрывает штрафной не с той точки, метров на шесть впереди. Я хочу вернуть мяч на место, а мне за это желтую дают.

Почему никто не задается этими вопросами? Все говорят лишь о моей второй желтой. Но сколько свистков сегодня было в пользу «Спартака»?!

Красно-белые ничем нас не удивили сегодня. Выводы после матча в Кубке были сделаны», – сказал Ведерников.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ведерников Данила Даку Мирлинд Солари Пабло
Комментарии (41)
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slavа0508
1788186828
Сыграли в ничью а сколько гонора ...
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VVM1964
1788187019
Брехло собачье! Ты сыграл в мяч, но это одно действие, а вот то, что ты потом заблокировал ногу Солари это следующее действие, между собой связанны только последовательностью !!!
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NewLife
1788187759
Ну, конечно, если бы не купленный судья, пуховые должны были победить с разгромным счетом😆😄
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партизан84
1788188026
Логика железная - у нас больше карточек, значит нас засудили. Что тут можно добавить чтобы не испортить?)
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...уефан
1788188082
...тебя уже встречает, как Гагарина, весь Оренбург у трапа самолёта, игруля херов...
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Дубина
1788188230
Старшие хозяева заставляют такую ***..ту говорить пуховикам.а не скажут накажут!!! ЗПРФ...
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Дэнгил
1788188517
Как этого г.а.н.д.о.н.а свистун не удалил за 2ю жолтую, это понятно,Чистяков на подсосе у газовых,а вот чё это чмо пантуется,не понятно,ну беспонтовый же,а туда же,впроччем как и тренеришко их
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Дэнгил
1788188936
Чёрт конкретный
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andr45
1788190079
До чего дошли газпромовские щелкоперы в стремлении выслужиться перед Миллером, публикуя ответ этого безграмотного костолома) Даже на Матч ТВ ЕДИНОДУШНО признали, что красная карточка по тебе плакала, мерзота)
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Цугундeр
1788190485
Пашла жара!))) Розовый прайд с ветки на ветку запрыгал!))
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