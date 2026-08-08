Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался после ничьей с «Локомотивом» (0:0) в 3-м туре РПЛ.
«Не хочу на горячую голову анализировать игру. Но счет, конечно, лучше, чем было раньше.
Я сказал ребятам, что не нужно думать о прошлых встречах. Нужно показать свою уверенность. Свой характер. Смело сыграть в свой футбол.
Мы никогда не будем праздновать одно очко. Но я хочу поздравить их за отношение к игре. Это 60–70% того, что мы можем. Нас ждет еще много работы», – сказал Благоевич.
- У «Акрона» после трех туров одно очко.
- Благоевич принял «Акрон» летом.
- Тольяттинцы проводят третий сезон в РПЛ подряд.
Источник: «Матч ТВ»