«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов негативно отозвался о коллеге из «Динамо» Константине Тюкавине.

– Можете ли кого-то выделить среди российских нападающих? Есть мнение, что уровень отечественных форвардов просел.

– Начало сезона у Дмитрия Воробьева не так хорошо пошло, но он сейчас чуть освоится в новой команде, и у него попрет. Для меня Воробьев – форвард номер один.

– А Тюкавин?

– Нет.

– Почему?

– Мне не нравится, я считаю, что он не похож на футболиста.