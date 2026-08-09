«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов негативно отозвался о коллеге из «Динамо» Константине Тюкавине.
– Можете ли кого-то выделить среди российских нападающих? Есть мнение, что уровень отечественных форвардов просел.
– Начало сезона у Дмитрия Воробьева не так хорошо пошло, но он сейчас чуть освоится в новой команде, и у него попрет. Для меня Воробьев – форвард номер один.
– А Тюкавин?
– Нет.
– Почему?
– Мне не нравится, я считаю, что он не похож на футболиста.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов. В этом сезоне он сыграл в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»