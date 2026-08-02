Тюкавина признали худшим игроком «Динамо» в матче с «Балтикой»

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (1:2).

«Коротко по «Балтика» – «Динамо». Динамовцы играли лучше, но проиграли. Так бывает. Опять не забили своe в первом тайме. Тюкавин сыграл очень слабо. Наверное, хуже всех в команде. Касереса ожидал увидеть с первых минут. Может, тогда и не было бы этой ошибки. Лучшие – Артур Гомес и Бителло, который собирал на себе фолы.

«Балтика» ничем не удивила. Бей-беги. В идеальном исполнении это будет приносить результат. От «Динамо» раньше третьего-четвeртого тура ничего и не ждал. Дальше посмотрим. Поводов для паники нет, хотя кто-то может уже и Карпина вспомнить», – написал Кытманов.