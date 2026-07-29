Тюкавина уличили в том, что мыслями он уже не в «Динамо»

Бывший динамовец Владислав Радимов считает, что клубу стоит отпустить форварда Константина Тюкавина.
«Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде. Я не знаю, кто конкретно из команд его хочет приобрести – говорят и про «Спартак», и про «Зенит». И мне кажется, «Динамо» в данной ситуации проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, мне кажется, что дальше уже не пойдет. В этом плане динамовскому руководству надо задуматься, или раньше надо было думать.
Опять же, какое усиление будет у «Динамо» в этом году? Кого они взяли? Никого практически. Если надежда на Гладышева, то Гладышев пока после того покера в ворота белорусов, по-моему, бледная тень того Гладышева, которого мы видели», – сказал Радимов.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов. В этом сезоне он сыграл в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»