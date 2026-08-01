Рабинер прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо Мх»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Локомотив» (2:1).

Махачкалинцы пропустили первыми.

«Динамо Мх» теперь лидирует в РПЛ.

Главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев ранее выступал за «Локомотив».

«У воспитанника «Локомотива» Глушкова – 1+1 в матче против родного клуба! Махачкала перевернула игру, и с «Локо» та же история, что с ЦСКА – во вторых таймах команда сдает. Дело не только в голах, а в игре. «Динамо» после перерыва просто лучше.

Но в начале второй голевой атаки у хозяев на их половине поля мог быть фол Алибекова – ситуация, как показал повтор, как минимум пограничная, «на усмотрение». ВАР Иванов решил, что его не было, и подзывать Карасева не стал. А хозяева в два паса дошли до чужой штрафной, и Глушков вывел их вперед. Гол он не праздновал», – написал Рабинер.