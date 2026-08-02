Акинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»

Травмированный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
«Мне по-прежнему непривычно болеть за ребят с трибуны, но у моего восстановления есть и положительная сторона – я встретился с легендами нашего тренерского цеха Юрием Палычем, а также с мэтром театра и кино, человеком, на чьих фильмах я рос – Игорем Ливановым», – написал Акинфеев.
- Акинфеев получил травму в апреле, из-за которой пропустил концовку сезона.
- Ранее стало известно, что 40-летний вратарь может пропустить весь первый круг РПЛ.
- У ЦСКА в первых двух турах РПЛ четыре очка.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева