Акинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»

Травмированный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Мне по-прежнему непривычно болеть за ребят с трибуны, но у моего восстановления есть и положительная сторона – я встретился с легендами нашего тренерского цеха Юрием Палычем, а также с мэтром театра и кино, человеком, на чьих фильмах я рос – Игорем Ливановым», – написал Акинфеев.