В ЦСКА прояснили статус 40-летнего Акинфеева, рискующего пропустить полсезона

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что Игорь Акинфеев остается основным вратарем команды.

Сообщалось, что 40-летний футболист может пропустить весь первый круг РПЛ из-за восстановления после травмы.

«Первый номер – Игорь Акинфеев, второй – Слава Тороп.

Точных сроков восстановления по Акинфееву сказать не могу. Есть положительная динамика, он чувствует себя лучше. Но, думаю, нескоро вернется в общую группу», – сказал Игдисамов.