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  • В ЦСКА прояснили статус 40-летнего Акинфеева, рискующего пропустить полсезона

В ЦСКА прояснили статус 40-летнего Акинфеева, рискующего пропустить полсезона

16 июля, 18:33
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что Игорь Акинфеев остается основным вратарем команды.

Сообщалось, что 40-летний футболист может пропустить весь первый круг РПЛ из-за восстановления после травмы.

«Первый номер – Игорь Акинфеев, второй – Слава Тороп.

Точных сроков восстановления по Акинфееву сказать не могу. Есть положительная динамика, он чувствует себя лучше. Но, думаю, нескоро вернется в общую группу», – сказал Игдисамов.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
  • В начале июня стороны продлили контракт до лета 2027 года.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Игдисамов Дмитрий
Комментарии (3)
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Цугундeр
1784217558
) Статус, как статус. Обычной милфы с претензией.. «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть»)
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alefreddy
1784218843
устал от футбола пора завязывать
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Давид59
1784221042
Ещё в сборную позовут. Пример Мануэля Нойера перед глазами.
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