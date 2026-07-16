В ЦСКА прояснили статус 40-летнего Акинфеева, рискующего пропустить полсезона

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что Игорь Акинфеев остается основным вратарем команды.
Сообщалось, что 40-летний футболист может пропустить весь первый круг РПЛ из-за восстановления после травмы.
«Первый номер – Игорь Акинфеев, второй – Слава Тороп.
Точных сроков восстановления по Акинфееву сказать не могу. Есть положительная динамика, он чувствует себя лучше. Но, думаю, нескоро вернется в общую группу», – сказал Игдисамов.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня стороны продлили контракт до лета 2027 года.
Источник: «РИА Новости»