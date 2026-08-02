Акинфеев: «Надеюсь, рано или поздно все наладится»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выложил пост после матча с «Крыльями Советов». Армейцы сыграли вничью со счетом 1:1 во втором туре РПЛ.
«Друзья, всем большой привет! Понимаю, что настроение после вчерашнего матча у всех не очень хорошее. Но знаете, как говорится, что поделать. Надо двигаться вперед, смотреть в будущее. Надеюсь, что оно достаточно хорошее у нас. По крайней мере, я в это верю.
Надеюсь, что все рано или поздно наладится. Все у нас будет хорошо с вами. Поэтому желаю всем хорошего дня и хорошего настроения», – сказал Акинфеев.
- Акинфеев получил травму в апреле, из-за которой пропустил концовку сезона.
- Ранее стало известно, что 40-летний вратарь может пропустить весь первый круг РПЛ.
- У ЦСКА в первых двух турах РПЛ четыре очка.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева