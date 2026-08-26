Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сообщил, кто сейчас лидер команды.
«Наверное, в отсутствие Игоря Владимировича и Мойзеса лидером раздевалки ЦСКА стал капитан команды Ваня Обляков. Ваня больше остальных взял эту ответственность на себя.
Но даже когда Игорь Владимирович играет, есть несколько человек в команде, которых можно назвать лидерами. В общем, все по чуть-чуть стараются, но сейчас Обляков – капитан», – сказал Кисляк.
- 40-летний вратарь всю карьеру провел в ЦСКА. Он отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня с Акинфеевым продлили контракт до лета 2027 года.
- Его участие в первом круге РПЛ-2026/27 находится под вопросом из-за травмы.
Источник: «РБ Спорт»