Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сообщил, кто сейчас лидер команды.

«Наверное, в отсутствие Игоря Владимировича и Мойзеса лидером раздевалки ЦСКА стал капитан команды Ваня Обляков. Ваня больше остальных взял эту ответственность на себя.

Но даже когда Игорь Владимирович играет, есть несколько человек в команде, которых можно назвать лидерами. В общем, все по чуть-чуть стараются, но сейчас Обляков – капитан», – сказал Кисляк.