Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем голкипера команды Игоря Акинфеева.

Сейчас 40-летний игрок травмирован.

«Не могу сказать, последний ли это сезон для Акинфеева, сколько раз мы уже его провожаем. Я абсолютно уверен, что он принесет пользу команде, и у нас не было ни тени сомнения в продлении контракта.

К сожалению, его восстановление немного затянулось, но мы посчитали с ним и медицинским штабом, что ему лучше быть на 100% готовым. И после этого он вернется в общую группу», – сказал Бабаев.