Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе

Неймар, нападающий «Сантоса», может перебраться в «Интер Майами» в январе 2027 года.
О вероятном переходе бразильца рассказал источник LIBERTA DEPRE в соцсети Х. Американский клуб, за который уже выступают Лионель Месси, Каземиро и Луис Суарес, считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры 10-го номера «Сантоса».
По информации источника, именно в «Интер Майами» Неймар может завершить профессиональную карьеру.
- Ранее Неймар уже делил раздевалку с Месси – они вместе играли за «Барселону» и «ПСЖ».
- У Неймара контракт с «Сантосом» до конца декабря.
- Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: «Бомбардир»