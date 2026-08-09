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Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе

9 августа, 09:54

Неймар, нападающий «Сантоса», может перебраться в «Интер Майами» в январе 2027 года.

О вероятном переходе бразильца рассказал источник LIBERTA DEPRE в соцсети Х. Американский клуб, за который уже выступают Лионель Месси, Каземиро и Луис Суарес, считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры 10-го номера «Сантоса».

По информации источника, именно в «Интер Майами» Неймар может завершить профессиональную карьеру.

  • Ранее Неймар уже делил раздевалку с Месси – они вместе играли за «Барселону» и «ПСЖ».
  • У Неймара контракт с «Сантосом» до конца декабря.
  • Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

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Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А США. МЛС Интер Майами Сантос Месси Лионель Неймар
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