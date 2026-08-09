Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе

Неймар, нападающий «Сантоса», может перебраться в «Интер Майами» в январе 2027 года.

О вероятном переходе бразильца рассказал источник LIBERTA DEPRE в соцсети Х. Американский клуб, за который уже выступают Лионель Месси, Каземиро и Луис Суарес, считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры 10-го номера «Сантоса».

По информации источника, именно в «Интер Майами» Неймар может завершить профессиональную карьеру.