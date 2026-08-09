Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что по-прежнему мотивирован.

– Вы в ЦСКА больше 20 лет. Вы выигрывали еврокубок, выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас ЦСКА в сложной ситуации, нет еврокубков, всe сложнее делать команду сильной. Лично вы не устали? Что вас мотивирует? Верите ли вы, что светлое будущее возможно?

– Абсолютно верю, иначе не было бы смысла работать. Нас всех здесь объединяет футбол, его невозможно разлюбить. Для меня это самая главная мотивация. Я люблю футбол, люблю ЦСКА. Каждый день я прихожу в офис с новым вызовом. Да, к сожалению, с каждым годом их всe больше и больше, но это добавляет здоровой мотивации. Я не устал от трудностей.