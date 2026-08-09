В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о ситуации в клубе.

– Баринов сказал, что все бегут из «Локомотива».

– Ну и что я должен делать?

– Как опишете ситуацию в клубе?

– Все нормально.

– Два очка за три тура, болельщики требуют усиления.

– Все будет нормально.

– «Локомотив» будет бороться за чемпионство?

– Не за чемпионство, но мы поднимемся в топ-5.