В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о ситуации в клубе.
– Баринов сказал, что все бегут из «Локомотива».
– Ну и что я должен делать?
– Как опишете ситуацию в клубе?
– Все нормально.
– Два очка за три тура, болельщики требуют усиления.
– Все будет нормально.
– «Локомотив» будет бороться за чемпионство?
– Не за чемпионство, но мы поднимемся в топ-5.
- У «Локомотива» после трех туров два очка
- В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».
- Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»