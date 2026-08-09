«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего

ЦСКА ищет центрального нападающего. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Одновременно ведутся переговоры по трeм-пяти игрокам на одну позицию. Это нормально, и далеко не всегда переговоры заканчиваются подписанием трансферного контракта. Задача селекционного отдела, в том числе моя, – иметь план «B», «С», «D». Всегда хочется, чтобы сыграл план «А», но получается, к сожалению, не всегда.

Помимо Жуана, в списке на позицию нападающих было несколько игроков. Часть из них, к сожалению, тоже отпала по ряду причин – кто-то отказался, по кому-то не договорились. Но есть и ещe кандидаты, по которым прямо сейчас идут переговоры», – сказал Бабаев.