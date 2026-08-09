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  • «Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего

«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего

9 августа, 15:25
8

ЦСКА ищет центрального нападающего. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Одновременно ведутся переговоры по трeм-пяти игрокам на одну позицию. Это нормально, и далеко не всегда переговоры заканчиваются подписанием трансферного контракта. Задача селекционного отдела, в том числе моя, – иметь план «B», «С», «D». Всегда хочется, чтобы сыграл план «А», но получается, к сожалению, не всегда.

Помимо Жуана, в списке на позицию нападающих было несколько игроков. Часть из них, к сожалению, тоже отпала по ряду причин – кто-то отказался, по кому-то не договорились. Но есть и ещe кандидаты, по которым прямо сейчас идут переговоры», – сказал Бабаев.

  • Ранее Бабаев сообщил, что ЦСКА отказался от Мирлинда Даку, который в итоге перешел в «Спартак».
  • Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после трех туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (8)
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boog_17
1786279802
как умиляют эти слова уже 10 лет.. про 365/24/7...постоянные проблемы/отказы и пр..а напа нет...ну все находят, а тут то Гайч, то Гонду с Койтой, то Аллерандро, то Шиманский, то Шкурин, то вечно травмированный Воронов...кого еще из знатных голеадоров не назвал, Бабаев и Шевелевым? Поправьте меня...а то не нравится им, как фанаты отреагировали на работу спортблока. Да это мягко ещё...
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bratskij
1786280068
Балабол, в ЦСКА тебя называли .....
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pasha-ansh@mail.ru
1786281853
баба и щевель уйдите уже вы что непонимаете команду вы тянете в пердив
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Аид666
1786283050
но у нас всегда есть Мусаев... забыл добавить он...
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Mirak92
1786285103
В первую очередь, не нападающий нужен, а ротация Шевелеву.
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САНЁК17
1786291100
Брехня
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АЛЕКС 58
1786298360
Брехло!
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