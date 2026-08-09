Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»

Пресс-служба «Локомотива» высказалась об интересе «Галатасарая» к полузащитнику Алексею Батракову.

«На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведeт переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова», – сказали в клубе.