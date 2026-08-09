Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»

Пресс-служба «Локомотива» высказалась об интересе «Галатасарая» к полузащитнику Алексею Батракову.
«На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведeт переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова», – сказали в клубе.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Он провел за основную команду 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»