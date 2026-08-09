Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1

Егор Пруцев, 23-летний российский полузащитник «Дюнкерка», оформил дубль и сделал голевую передачу в дебютном матче за французский клуб.
Встреча первого тура Лиги 2 против «Гренобля» завершилась победой «Дюнкерка» со счетом 4:2.
- Пруцев перешел в «Дюнкерк» в июне на правах свободного агента.
- Ранее он играл за белградскую «Црвену Звезду», с которой несколько раз становился чемпионом Сербии, а также выступал в аренде за словенский «Целе», где тоже завоевал национальный титул.
- Брат Егора – Данил Пруцев – играет за московский «Спартак».
Источник: «Бомбардир»