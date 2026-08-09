Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1

Егор Пруцев, 23-летний российский полузащитник «Дюнкерка», оформил дубль и сделал голевую передачу в дебютном матче за французский клуб.

Встреча первого тура Лиги 2 против «Гренобля» завершилась победой «Дюнкерка» со счетом 4:2.