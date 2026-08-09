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Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1

9 августа, 12:15
12

Егор Пруцев, 23-летний российский полузащитник «Дюнкерка», оформил дубль и сделал голевую передачу в дебютном матче за французский клуб.

Встреча первого тура Лиги 2 против «Гренобля» завершилась победой «Дюнкерка» со счетом 4:2.

  • Пруцев перешел в «Дюнкерк» в июне на правах свободного агента.
  • Ранее он играл за белградскую «Црвену Звезду», с которой несколько раз становился чемпионом Сербии, а также выступал в аренде за словенский «Целе», где тоже завоевал национальный титул.
  • Брат Егора – Данил Пруцев – играет за московский «Спартак».

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 2 Россия. Премьер-лига Дюнкерк Пруцев Егор
Комментарии (12)
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DMитрий
1786267446
У парня принцип: Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Тактика имеет право на существование.
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elvodemov
1786270403
Комментарий скрыт модератором
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FWSPM
1786273812
в 24 года уже дважды чемпион в европе в отличии от бестолкового братца
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