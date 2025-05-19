10-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1, 6-кратный сыграет в стыковых матчах

«Сент-Этьен» занял 17-е место в чемпионате Франции сезона-2024/25 и вылетел из Лиги 1. В заключительном туре команда дома проиграла «Тулузе» со счетом 2:3.

«Реймс» закончил сезон на 16-й позиции и сыграет в стыковых матчах. В последнем туре команда в гостях уступила «Лиллю» со счетом 1:2.

На счету «Реймса» по итогам 34 туров осталось 33 очка. Он отстал на 1 балл от занявшего спасительное 15-е место «Гавра». У «Сент-Этьена» на счету 30 очков.

Соперником «Реймса» по стыковым матчам за место в Лиге 1 будет «Метц». Ранее темно-бордовые стали лучшими в плей-офф с участниками Лиги 2. Там на первой стадии «Дюнкерк» дома обыграл «Генгам» (1:0), но затем вылетел от «Метца», уступив ему в гостях со счетом 0:1.

Игры между «Метцом» и «Реймсом» пройдут 21 и 29 мая. В ответной встрече команда из Лиги 1 будет принимать соперника дома.