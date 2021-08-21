- 21 августа 2021
- 09:39 ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном 5
- 3 января 2020
- 21:58 23-летний игрок «Генгама» Жюлан погиб в ДТП 1
- 22 июля 2019
- 17:29 Фото Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» М
- 5 июня 2019
- 07:56 Сын Тюрама летом уйдет из «Генгама» 2
- 24 мая 2019
- 23:59 Лига 1. «Монако» проиграл «Ницце» и финишировал в двух очках от зоны стыков, «Кан» вылетел
- 19 мая 2019
- 00:45 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты 2
- 4 мая 2019
- 22:54 Лига 1. «Ним» разгромил «Реймс», «Анжер» выиграл у «Бордо»
- 28 апреля 2019
- 17:56 Лига 1. «Лилль» разгромил «Ним» и другие результаты 1
- 20 апреля 2019
- 19:51 Лига 1. «Марсель» обыграл «Генгам» и поднялся на четвертое место
- 13 апреля 2019
- 22:54 Лига 1. «Страсбур» и «Генгам» забили 6 мячей, «Марсель» обыграл «Ним» и другие результаты 1
- 7 апреля 2019
- 11:30 Головин: «Ничьей с «Генгамом» можно и порадоваться» 5
- 6 апреля 2019
- 22:56 Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» и опустился на 17-е место, «Амьен» в меньшинстве не удержал ничью с «Сент-Этьеном» 2
- 20:05 Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Генгамом»
- 31 марта 2019
- 01:52 Кубок лиги. «Страсбур» в финале обыграл «Генгам» по пенальти
- 25 марта 2019
- 14:50 «Арсенал» поспорит с «МЮ», «Челси» и «Ливерпулем» за Маркуса Тюрама 4
- 16 марта 2019
- 23:57 Лига 1. «Сент-Этьен» забил пять голов «Кану», «Страсбур» и «Ним» сыграли вничью
- 10 марта 2019
- 18:55 Лига 1. «Лилль» дожал «Сент-Этьен», «Монпелье» упустил победу над «Анжером»
- 3 марта 2019
- 18:55 Лига 1. «Лилль» обыграл «Дижон» и другие результаты
- 23 февраля 2019
- 23:51 Лига 1. Победа над «Ниццей» – третья для «Амьена» в 2019 году, «Генгам» вырвал победу над «Анжером»
- 20 февраля 2019
- 23:01 Лига 1. Ничья с аутсайдером «Генгамом» – первая для «Бордо» с декабря
- 16 февраля 2019
- 00:45 Лига 1. «Лион» обыграл «Генгам», «Ним» в большинстве победил «Дижон»
- 10 февраля 2019
- 23:57 Лига 1. «Лилль» обыграл «Генгам» и укрепился на втором месте
- 8 февраля 2019
- 01:08 Кубок Франции. «Лион» победил «Генгам» и вышел в четвертьфинал
- 30 января 2019
- 13:06 Головин: «Уверен, у «Монако» получится выправить турнирную ситуацию» 8