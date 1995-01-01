Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» и опустился на 17-е место, «Амьен» в меньшинстве не удержал ничью с «Сент-Этьеном»

    «Монако» в гостях сыграл вничью с «Генгамом» в матче 31-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 1:1. Полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

    «Монако» с 31 очком опустился на 17-е место, «Генгам» набрал 23 очка и остался на 20-м месте.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур

    Амьен – Сент-Этьен – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Колодзейчак, 16; 1:1 – Конате, 23; 2:1 – Конате, 61; 2:2 – Кабелла, 90+5.

    Удаление: Лефорт, 32 – нет.

    Анжер – Ренн – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бен Арфа, 35; 1:1 – Рейне, 47; 2:1 – Бахокен, 52; 2:2 – Ньянг, 59; 2:3 – Бен Арфа (с пенальти), 75; 3:3 – Рейне, 90+4.

    Генгам – Монако – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эбоа-Эбоа, 23; 1:1 – Йоветич, 90+4.

    Ним – Кан – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Буанга, 85; 2:0 – Ферри, 90+4.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru