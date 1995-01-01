Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» и опустился на 17-е место, «Амьен» в меньшинстве не удержал ничью с «Сент-Этьеном»

«Монако» в гостях сыграл вничью с «Генгамом» в матче 31-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 1:1. Полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«Монако» с 31 очком опустился на 17-е место, «Генгам» набрал 23 очка и остался на 20-м месте.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур

Амьен – Сент-Этьен – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Колодзейчак, 16; 1:1 – Конате, 23; 2:1 – Конате, 61; 2:2 – Кабелла, 90+5.

Удаление: Лефорт, 32 – нет.

Анжер – Ренн – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бен Арфа, 35; 1:1 – Рейне, 47; 2:1 – Бахокен, 52; 2:2 – Ньянг, 59; 2:3 – Бен Арфа (с пенальти), 75; 3:3 – Рейне, 90+4.

Генгам – Монако – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эбоа-Эбоа, 23; 1:1 – Йоветич, 90+4.

Ним – Кан – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Буанга, 85; 2:0 – Ферри, 90+4.

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