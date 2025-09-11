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Франция. Лига 2
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Сент-Этьен
€ 55 млн
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Франция. Лига 2
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Сайт:
http://www.asse.fr
Тренер:
Оливье Далл'Оглио
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Таблица
Фото
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Фото
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
Трансляция
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Ницца – Сент-Этьен: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.65
28 мая
Трансляция
«Сент-Этьен» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
26 мая
«Сент-Этьен» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.67
25 мая
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
11 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Клуб из Шампани вернется в Лигу 1 спустя три сезона
27 апреля
ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта
2025.09.11 13:45
7
Французский клуб отказался продать нападающего в ЦСКА
2025.09.10 15:05
Хвичу ограбили во Франции
2025.06.09 01:11
5
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Тулуза»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:27
Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Сент-Этьен»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:15
Трансляция
«Сент-Этьен» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 20:55
Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Монако»: Лига 1, 3 мая 2025
2025.05.02 11:03
«Страсбур» – «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 11:01
Трансляция
«Сент-Этьен» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025
2025.04.20 20:35
«Сент-Этьен» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.19 11:41
Сафонов – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»
2025.03.30 10:59
10
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил на выезде «Сент-Этьен» (6:1)
2025.03.29 22:55
Трансляция
«Сент-Этьен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025
2025.03.29 19:50
Трансляция
«Гавр» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
2025.03.09 19:05
Трансляция
«Марсель» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025
2025.02.15 17:50
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