- 29 мая 2022
- 23:45 Видео Фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета из Лиги 1. Они погнались за игрокам и закидали их файерами 5
- 23:16 «Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел в Лигу 2 1
- 26 мая 2022
- 21:59 Лига 1. «Осер» спас ничью в первом стыке с «Сент-Этьеном»
- 23 апреля 2022
- 22:33 Лига 1. «Монако» разгромил в гостях «Сент-Этьен», Головин отыграл 59 минут. Матч останавливали из-за файеров
- 16 апреля 2022
- 13:53 Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы избежать вылета в Лигу 1 2
- 3 апреля 2022
- 18:04 Лига 1. «Монако» с Головиным обыграл в гостях «Метц», «Марсель» победил «Сент-Этьен»
- 2 апреля 2022
- 14:43 Матч «Сент-Этьен» – «Марсель» перенесен из-за снегопада
- 27 февраля 2022
- 11:16 Месси после игры с «Сент-Этьеном» улетел в Барселону 1
- 00:54 Лига 1. Дубль и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» волевую победу над «Сент-Этьеном» 2
- 22 января 2022
- 10:28 Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»
- 01:09 Лига 1. «Лион» в ронском дерби победил «Сент-Этьен» и довел серию без поражений до семи матчей
- 20 января 2022
- 23:24 Фото Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала перешел в «Сент-Этьен»
- 15 января 2022
- 21:25 Лига 1. «Ланс» на 94-й минуте вырвал волевую победу над «Сент-Этьеном» и поднялся в зону еврокубков
- 1 января 2022
- 21:38 Обамеянг может вернуться в «Сент-Этьен» 1
- 15 декабря 2021
- 16:47 Кабелла: «Сент-Этьен» ошибся, отпустив меня в «Краснодар» 5
- 5 декабря 2021
- 17:11 Лига 1. «Ренн» забил пять голов «Сент-Этьену» и вышел на второе место 1
- 28 ноября 2021
- 17:47 Фото Неймар заплакал после травмы в матче с «Сент-Этьеном» 6
- 16:55 Лига 1. Три ассиста Месси помогли «ПСЖ» победить в большинстве «Сент-Этьен» 4
- 14:31 Рамос – в старте «ПСЖ» на матч с «Сент-Этьеном». Это его дебют за парижан 3