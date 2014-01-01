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Франция. Лига 2
Команды
Сент-Этьен
Расписание
€ 55 млн
Сент-Этьен - расписание матчей
Сент-Этьен
Франция. Лига 2
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Сайт:
http://www.asse.fr
Тренер:
Оливье Далл'Оглио
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 21:00
Метц
- : -
Сент-Этьен
10.10 | 21:00
Сент-Этьен
- : -
Родез
17.10 | 21:00
Ред Стар
- : -
Сент-Этьен
24.10 | 21:00
Сент-Этьен
- : -
Нант
31.10 | 22:00
Генгам
- : -
Сент-Этьен
07.11 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Лаваль
20.11 | 22:00
Реймс
- : -
Сент-Этьен
04.12 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Нанси
11.12 | 22:00
По
- : -
Сент-Этьен
02.01 | 22:00
Анси
- : -
Сент-Этьен
15.01 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Булонь
22.01 | 22:00
Клермон
- : -
Сент-Этьен
29.01 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Дюнкерк
05.02 | 22:00
Гренобль
- : -
Сент-Этьен
12.02 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Метц
19.02 | 22:00
Булонь
- : -
Сент-Этьен
26.02 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Сошо
05.03 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Генгам
12.03 | 22:00
Нант
- : -
Сент-Этьен
19.03 | 22:00
Сент-Этьен
- : -
Ред Стар
02.04 | 21:00
Нанси
- : -
Сент-Этьен
09.04 | 21:00
Сент-Этьен
- : -
Анси
16.04 | 21:00
Лаваль
- : -
Сент-Этьен
23.04 | 21:00
Сент-Этьен
- : -
Дижон
30.04 | 21:00
Монпелье
- : -
Сент-Этьен
07.05 | 21:00
Сент-Этьен
- : -
Реймс
14.05 | 21:00
Родез
- : -
Сент-Этьен
22.05 | 21:00
Сент-Этьен
- : -
По
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