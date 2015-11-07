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7 ноября 2015
00:52
Панюков отметился дебютными голами за «Аяччо»
1
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Все новости
11 июля 2016
18:30
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
1
3 июля 2016
12:16
Панюков: «В «Аяччо» получал 6500 в месяц, в «Динамо» – 22,5»
3
29 июня 2016
11:50
Кривец покинул «Метц»
1
19 мая 2016
22:12
«Атлетико» приобретет «Ланс» на пару с компанией из Люксембурга
2
14 мая 2016
00:00
«Метц» взял последнюю путевку в Лигу 1
1
7 мая 2016
08:13
Фото
«Нанси» выиграл французскую Лигу 2
3
26 апреля 2016
00:34
«Нанси» вернулся в Лигу 1
1
23 апреля 2016
00:29
«Дижон» поднялся в Лигу 1
1
21 февраля 2016
11:09
Панюков: «Мои одноклубники из игроков нашей сборной знают только Акинфеева»
1
20 февраля 2016
14:59
Панюков: «С своим будущим определюсь весной»
1
31 января 2016
22:58
Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»
1
17 декабря 2015
09:15
Панюков: «Мной интересуются «Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн»
1
07:27
«Аяччо» просит фанатов скинуться на трансферы
1
12 декабря 2015
09:38
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
1
12 ноября 2015
21:56
Панюков: «Лучше играть в Литве, чем за дубль в России»
6
10 ноября 2015
20:52
Панюков: «Нашей лиге до Франции далековато»
3
7 ноября 2015
00:52
Панюков отметился дебютными голами за «Аяччо»
1
27 октября 2015
02:01
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Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2
25 сентября 2015
10:14
Видео
Защитник «Аяччо» дисквалифицирован на 16 месяцев за драку
1
12 сентября 2015
06:45
Панюков провел дебютный матч за «Аяччо»
1
10 сентября 2015
07:50
Панюков: «Лучше играть за тысячу в Португалии или Словакии, нежели сидеть за полмиллиона в Премьер-лиге»
1
4 сентября 2015
08:38
Панюков: «Для меня главное – играть»
3
31 августа 2015
17:19
«Аяччо» арендовал Панюкова
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21 августа 2015
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