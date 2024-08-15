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Франция. Лига 2
Команды
Дижон
€ 1 млн
Дижон
Дижон
Франция. Лига 2
Стадион:
Гастон Жерар
Сайт:
http://www.dfco.fr
Тренер:
Давид Линарес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Лига 1. «Монако» победил «Дижон», Головин сделал ассист
2021.04.11 20:11
Лига 1. «Марсель» победил «Дижон» и поднялся на шестое место
2021.04.05 00:03
Лига 1. «ПСЖ» крупно обыграл «Дижон» и поднялся на второе место
2021.02.27 21:30
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Metaratings: новичком «Ростова» Соу интересовались клубы Лиги 1, Серии А и МЛС
2021.02.16 20:59
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Лига 1. «Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел на 65-й минуте; «ПСЖ» разгромил «Ним» и другие результаты
2021.02.04 00:55
Лига 1. «Лилль» вышел на первое место после минимальной победы над «Дижоном»
2021.01.31 20:57
Лига 1. «Монако» с Головиным разгромил «Анжер», Покеттино впервые победил и другие результаты
2021.01.10 01:15
Лига 1. «ПСЖ» в первом матче Покеттино сыграл вничью с «Сент-Этьеном», «Лион» победил «Ланс» и другие результаты
2021.01.07 01:05
Лига 1. «Ренн» переиграл «Метц» и поднялся в зону Лиги Европы, «Бордо» уступил «Реймсу» и другие результаты
2020.12.23 22:58
Лига 1. «Монако» выиграл у «Дижона», Головин пропускал игру
2020.12.20 19:20
2
Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна», «Монако» крупно уступил «Лансу» и другие результаты
2020.12.17 01:23
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», «Марсель» Виллаш-Боаша победил «Лорьян»
2020.10.25 00:39
Лига 1. «Ренн» перед матчем с «Краснодаром» сыграл вничью с «Дижоном» и сохранил лидерство
2020.10.16 21:58
1
Фото
Официально: вратарь «Дижона» Рунарссон перешел в «Арсенал»
2020.09.21 21:18
1
Лига 1. «Лион» в первом матче сезона одержал крупную волевую победу над «Дижоном», Депай сделал хет-трик
2020.08.28 23:54
Лига 1. Участник Лиги чемпионов «Ренн» обменялся голами с «Лиллем», «Анжер» в гостях победил «Дижон»
2020.08.22 23:58
«Дижон» не будет выкупать Мавиди у «Ювентуса»
2020.06.16 20:45
2
Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты
2020.03.07 23:55
1
Лига 1. Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон»
2020.02.29 21:23
1
L’Équipe: Неймар отказался тренироваться с «ПСЖ» после «Дижона». Форвард сказал Тухелю, что ему нужно отдохнуть
2020.02.26 17:45
5
Лига 1. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном», «Монпелье» уступил «Анжеру» и другие результаты
2020.02.22 23:58
1
Головин пропустит игру с «Дижоном» из-за дисквалификации
2020.02.13 10:00
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в полуфинал, забив шесть голов в Дижоне
2020.02.12 22:29
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