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    Лига 1. «Ренн» переиграл «Метц» и поднялся в зону Лиги Европы, «Бордо» уступил «Реймсу» и другие результаты

    «Ренн» обыграл в очередном туре Лиги 1 «Метц», что позволило участнику группового этапа текущей Лиги чемпионов подняться в зону Лиги Европы. Единственный мяч забил Клеман Гренье.

    «Дижон» в гостях добыл волевую победу над «Нимом». «Ланс» оказался сильнее «Бреста».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

    Бордо – Реймс – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Абдельхамид, 15; 0:2 – Диа, 18; 1:2 – Хван, 73; 1:3 – Манетси, 88.

    Ланс – Брест – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Муинга, 11; 2:0 – Сотока, 34 (с пенальти); 2:1 – Шарбонье, 90+4 (с пенальти).

    Ним – Дижон – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алинви, 31; 1:1 – Конате, 75; 1:2 – Бальде, 77; 1:3 – Конате, 90+3.

    Удаления: Мигель, 76 – нет.

    Ницца – Лорьян – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лотомба, 18; 2:0 – Рейне, 34; 2:1 – Моффи, 49; 2:2 – Грбич, 82 (с пенальти).

    Удаления: Бамбу, 81 – нет.

    Ренн – Метц – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гренье, 52.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2020 22:58
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