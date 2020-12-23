Лига 1. «Ренн» переиграл «Метц» и поднялся в зону Лиги Европы, «Бордо» уступил «Реймсу» и другие результаты

«Ренн» обыграл в очередном туре Лиги 1 «Метц», что позволило участнику группового этапа текущей Лиги чемпионов подняться в зону Лиги Европы. Единственный мяч забил Клеман Гренье.
«Дижон» в гостях добыл волевую победу над «Нимом». «Ланс» оказался сильнее «Бреста».
Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур
Голы: 0:1 – Абдельхамид, 15; 0:2 – Диа, 18; 1:2 – Хван, 73; 1:3 – Манетси, 88.
Голы: 1:0 – Муинга, 11; 2:0 – Сотока, 34 (с пенальти); 2:1 – Шарбонье, 90+4 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Алинви, 31; 1:1 – Конате, 75; 1:2 – Бальде, 77; 1:3 – Конате, 90+3.
Удаления: Мигель, 76 – нет.
Голы: 1:0 – Лотомба, 18; 2:0 – Рейне, 34; 2:1 – Моффи, 49; 2:2 – Грбич, 82 (с пенальти).
Удаления: Бамбу, 81 – нет.
Голы: 1:0 – Гренье, 52.
Источник: Бомбардир.ру