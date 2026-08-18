Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прибыл вместе с командой на гостевой матч 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом».

Игрок присутствует на опубликованном московским клубом видео с игроками команды на вокзале в Ростове-на-Дону.

Сообщалось, что Батраков уже сегодня может приехать в Стамбул для трансфера в «Галатасарай», а последнее предложение турецкого по покупке россиянина превысило 30 миллионов евро с учетом бонусов.