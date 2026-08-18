Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прибыл вместе с командой на гостевой матч 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом».
Игрок присутствует на опубликованном московским клубом видео с игроками команды на вокзале в Ростове-на-Дону.
Сообщалось, что Батраков уже сегодня может приехать в Стамбул для трансфера в «Галатасарай», а последнее предложение турецкого по покупке россиянина превысило 30 миллионов евро с учетом бонусов.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
- Матч «Ростова» с красно-зелеными пройдет сегодня и начнется в 20:45 мск.
Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва