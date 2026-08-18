Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сегодня прибудет в Стамбул для оформления трансфера в «Галатасарай».
Турецкий клуб выплатит деньги за хавбека по частям, примерно за полтора года.
Ранее сообщалось, что последнее предложение «Галатасарая» по покупке россиянина превысило 30 миллионов евро с учетом бонусов.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
Источник: страница Эртана Сюзгюна в соцсети X