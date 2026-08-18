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  • Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь

Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь

18 августа, 13:11

РПЛ утвердила подробное расписание чемпионата России на туры с 10-го по 17-й.

10-й тур

9 октября (пятница)

19:30 «Ростов» – «Акрон»

10 октября (суббота)

13:00 «Оренбург» – «Динамо Мх»

15:15 «Факел» – «Локомотив»

17:30 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:30 «Краснодар» – «Зенит»

11 октября (воскресенье)

14:00 «Ахмат» – «Балтика»

16:30 ЦСКА – «Родина»

19:30 «Рубин» – «Динамо»

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Факел»

16:30 «Динамо Мх» – «Акрон»

19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Зенит» – «Ахмат»

16:15 «Динамо» – ЦСКА

18:30 «Спартак» – «Рубин»

20:45 «Балтика» – «Ростов»

19 октября (понедельник)

19:30 «Родина» – «Оренбург»

12-й тур

23 октября (пятница)

19:30 «Ахмат» – «Оренбург»

24 октября (суббота)

12:45 «Акрон» – «Динамо»

15:00 «Факел» – «Родина»

17:15 «Рубин» – «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» – «Балтика»

25 октября (воскресенье)

13:45 «Ростов» – «Локомотив»

16:00 ЦСКА – «Спартак»

18:30 «Зенит» – «Динамо Мх»

13-й тур

31 октября (суббота)

15:15 «Рубин» – «Факел»

17:30 «Динамо» – «Ахмат»

19:45 «Родина» – «Краснодар»

1 ноября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» – ЦСКА

15:15 «Динамо Мх» – «Ростов»

17:30 «Балтика» – «Акрон»

19:45 «Локомотив» – «Спартак»

2 ноября (понедельник)

18:00 «Крылья Советов» – «Зенит»

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:30 «Локомотив» – «Рубин»

7 ноября (суббота)

14:00 «Факел» – «Динамо»

16:30 «Ахмат» – «Родина»

19:30 «Краснодар» – ЦСКА

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»

16:15 «Спартак» – «Акрон»

18:30 «Зенит» – «Ростов»

20:45 «Балтика» – «Динамо Мх»

Международная пауза

15-й тур

20 ноября (пятница)

19:30 «Ростов» – «Крылья Советов»

21 ноября (суббота)

13:00 «Оренбург» – «Балтика»

15:15 «Акрон» – «Факел»

17:30 «Рубин» – «Зенит»

19:45 ЦСКА – «Ахмат»

22 ноября (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Краснодар»

16:30 «Динамо Мх» – «Спартак»

19:00 «Родина» – «Локомотив»

16-й тур

28 ноября (суббота)

14:00 «Рубин» – «Акрон»

16:30 ЦСКА – «Зенит»

19:00 «Балтика» – «Ахмат»

29 ноября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» – «Родина»

15:15 «Ростов» – «Краснодар»

17:30 «Крылья Советов» – «Динамо»

19:45 «Локомотив» – «Динамо Мх»

30 ноября (понедельник)

19:30 «Факел» – «Спартак»

17-й тур

4 декабря (пятница)

19:30 «Динамо Мх» – «Крылья Советов»

5 декабря (суббота)

13:00 «Акрон» – «Оренбург»

15:15 «Родина» – ЦСКА

17:30 «Зенит»«Балтика»

19:45 «Ахмат» – «Локомотив»

6 декабря (воскресенье)

14:30 «Факел» – «Ростов»

17:00 «Спартак» – «Динамо»

19:30 «Краснодар» – «Рубин»

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Источник: официальный сайт РПЛ
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