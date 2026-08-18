Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь

РПЛ утвердила подробное расписание чемпионата России на туры с 10-го по 17-й.
10-й тур
9 октября (пятница)
19:30 «Ростов» – «Акрон»
10 октября (суббота)
13:00 «Оренбург» – «Динамо Мх»
15:15 «Факел» – «Локомотив»
17:30 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:30 «Краснодар» – «Зенит»
11 октября (воскресенье)
14:00 «Ахмат» – «Балтика»
16:30 ЦСКА – «Родина»
19:30 «Рубин» – «Динамо»
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Факел»
16:30 «Динамо Мх» – «Акрон»
19:30 «Локомотив» – «Краснодар»
18 октября (воскресенье)
14:00 «Зенит» – «Ахмат»
16:15 «Динамо» – ЦСКА
18:30 «Спартак» – «Рубин»
20:45 «Балтика» – «Ростов»
19 октября (понедельник)
19:30 «Родина» – «Оренбург»
12-й тур
23 октября (пятница)
19:30 «Ахмат» – «Оренбург»
24 октября (суббота)
12:45 «Акрон» – «Динамо»
15:00 «Факел» – «Родина»
17:15 «Рубин» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – «Балтика»
25 октября (воскресенье)
13:45 «Ростов» – «Локомотив»
16:00 ЦСКА – «Спартак»
18:30 «Зенит» – «Динамо Мх»
13-й тур
31 октября (суббота)
15:15 «Рубин» – «Факел»
17:30 «Динамо» – «Ахмат»
19:45 «Родина» – «Краснодар»
1 ноября (воскресенье)
13:00 «Оренбург» – ЦСКА
15:15 «Динамо Мх» – «Ростов»
17:30 «Балтика» – «Акрон»
19:45 «Локомотив» – «Спартак»
2 ноября (понедельник)
18:00 «Крылья Советов» – «Зенит»
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:30 «Локомотив» – «Рубин»
7 ноября (суббота)
14:00 «Факел» – «Динамо»
16:30 «Ахмат» – «Родина»
19:30 «Краснодар» – ЦСКА
8 ноября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»
16:15 «Спартак» – «Акрон»
18:30 «Зенит» – «Ростов»
20:45 «Балтика» – «Динамо Мх»
Международная пауза
15-й тур
20 ноября (пятница)
19:30 «Ростов» – «Крылья Советов»
21 ноября (суббота)
13:00 «Оренбург» – «Балтика»
15:15 «Акрон» – «Факел»
17:30 «Рубин» – «Зенит»
19:45 ЦСКА – «Ахмат»
22 ноября (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Краснодар»
16:30 «Динамо Мх» – «Спартак»
19:00 «Родина» – «Локомотив»
16-й тур
28 ноября (суббота)
14:00 «Рубин» – «Акрон»
16:30 ЦСКА – «Зенит»
19:00 «Балтика» – «Ахмат»
29 ноября (воскресенье)
13:00 «Оренбург» – «Родина»
15:15 «Ростов» – «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» – «Динамо»
19:45 «Локомотив» – «Динамо Мх»
30 ноября (понедельник)
19:30 «Факел» – «Спартак»
17-й тур
4 декабря (пятница)
19:30 «Динамо Мх» – «Крылья Советов»
5 декабря (суббота)
13:00 «Акрон» – «Оренбург»
15:15 «Родина» – ЦСКА
19:45 «Ахмат» – «Локомотив»
6 декабря (воскресенье)
14:30 «Факел» – «Ростов»
17:00 «Спартак» – «Динамо»
19:30 «Краснодар» – «Рубин»