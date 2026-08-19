Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»

Полузащитник «Ростова» Максим Мухин высказался о предстоящем концерте Канье Уэста на «Газпром Арене».
- Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», домашнем стадионе «Зенита».
- Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста стоили 9 тысяч рублей.
- Мухин ранее выступал за ЦСКА.
– Планируете пойти на концерт Канье Уэста в октябре?
– По-любому. А кто это?
– Известный американский рэпер.
– А где будет выступать?
– В Санкт-Петербурге.
– А, ну если игру отменят, то пойду.
Источник: «РБ Спорт»