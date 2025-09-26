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Ростов
Максим Мухин
€ 1,20 млн
Максим Мухин
Ростов
4 ноября 2001 (24)
#16 | Полузащитник
181 см | 67 кг
Россия
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Публикации
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
19 августа
3
Фото
«Ростов» подписал бывшего игрока сборной России с опытом Лиги чемпионов
22 июня
2
Экс-игрок сборной России покинул ЦСКА
22 июня
Экс-игрок сборной России прошел медосмотр в «Ростове»
19 июня
1
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
19 июня
2
Опорник ЦСКА близок к переходу в «Ростов»
18 июня
2
«Сочи» объявил об уходе шести игроков
31 мая
3
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
7 мая
3
Назван игрок РПЛ, которого чаще других проверяли на допинг в 2025 году
2025.09.26 10:01
ЦСКА отдал Мухина в аренду другому клубу РПЛ
2025.07.31 19:19
1
В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина
2025.07.27 19:26
3
Мухин из ЦСКА прошел медосмотр для нового клуба
2025.07.24 21:00
2
Мухин из ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ
2025.07.21 14:07
3
Названа сумма выкупа Мухина у ЦСКА для «Сочи»
2025.07.18 18:12
1
Мухин из ЦСКА вместо «Сассуоло» перейдет в клуб РПЛ
2025.07.17 21:43
4
Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб
2025.07.17 15:27
7
Мухин из ЦСКА остался без агента
2025.07.17 14:50
2
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
2025.07.10 23:35
3
«Ростов» собирается арендовать полузащитника ЦСКА
2025.07.08 15:15
3
За хавбека ЦСКА поборются «Партизан» и «Торпедо»
2025.06.03 12:59
4
Агент Мухина объяснил, почему футболист не играет за ЦСКА
2025.05.19 14:16
3
Фото
Мухина из ЦСКА сравнили с Эминемом
2025.01.12 11:59
7
Мухин рассказал о топ-клубе, за который хотел бы сыграть, и заявил о готовности выучить английский
2024.04.10 10:25
3
Мухин рассказал о реабилитации и назвал сроки возвращения на поле
2024.04.09 11:02
1
Видео
В ЦСКА пошутили над Мухиным
2024.02.07 18:50
1
В ЦСКА назвали сроки восстановления Дивеева и Мухина
2024.01.26 08:10
Сильянов сказал, какому игроку посвятил забитый Кубе гол
2023.11.21 12:10
В ЦСКА уточнили сроки возвращения Мухина после операции
2023.11.17 10:16
2
Фото
Мухин показал фото после операции
2023.11.07 07:39
1
Полузащитник ЦСКА перенес операцию на колене
2023.11.06 19:55
1
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
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Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
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Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
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В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
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Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
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