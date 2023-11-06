Полузащитник ЦСКА перенес операцию на колене

ЦСКА сообщил, что Максима Мухина сегодня успешно прооперировали.
Хирургическое вмешательство ему потребовалось в связи с разрывом передней крестообразной связки колена.
«Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации. Через 10-14 дней Муха вернeтся в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», – говорится в публикации армейцев.
- Мухин травмировался 22 октября.
- Изначально футболиста должны были оперировать в Германии, но ему не дали немецкую визу.
- В итоге Максим отправился в Италию.
Источник: телеграм-канал ЦСКА