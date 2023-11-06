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    Полузащитник ЦСКА перенес операцию на колене

    ЦСКА сообщил, что Максима Мухина сегодня успешно прооперировали.

    Хирургическое вмешательство ему потребовалось в связи с разрывом передней крестообразной связки колена.

    «Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации. Через 10-14 дней Муха вернeтся в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», – говорится в публикации армейцев.

    • Мухин травмировался 22 октября.
    • Изначально футболиста должны были оперировать в Германии, но ему не дали немецкую визу.
    • В итоге Максим отправился в Италию.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    06.11.2023 19:55
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