Полузащитник ЦСКА перенес операцию на колене

ЦСКА сообщил, что Максима Мухина сегодня успешно прооперировали.

Хирургическое вмешательство ему потребовалось в связи с разрывом передней крестообразной связки колена.

«Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации. Через 10-14 дней Муха вернeтся в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», – говорится в публикации армейцев.