В ЦСКА прояснили ситуацию с переносом операции Мухина из Германии в другую страну

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему Максима Мухина прооперируют не в немецкой клинике.

У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.

Он травмировался 22 октября.

«Произошли определенные сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что всe решилось, за что мы благодарны итальянской стороне.

Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция.

Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более, мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», – заявил Брейдо.