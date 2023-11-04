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    • В ЦСКА прояснили ситуацию с переносом операции Мухина из Германии в другую страну

    В ЦСКА прояснили ситуацию с переносом операции Мухина из Германии в другую страну

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему Максима Мухина прооперируют не в немецкой клинике.

    • У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.
    • Он травмировался 22 октября.

    «Произошли определенные сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что всe решилось, за что мы благодарны итальянской стороне.

    Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция.

    Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более, мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», – заявил Брейдо.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.11.2023 09:44
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