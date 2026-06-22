«Ростов» подписал бывшего игрока сборной России с опытом Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Максим Мухин пополнил «Ростов».
«Приветствуем Максима Мухина в «Ростове»!
«Ростов» заключил контракт с 24-летним российским полузащитником.
Муха, добро пожаловать в Ростов», – написали ростовчане.
- Мухин провел минувший сезон в «Сочи» на правах аренды. В его активе 20 матчей и 1 гол.
- В 2021 году ЦСКА увел Мухина из «Локомотива» за 15 миллионов рублей, между клубами произошел конфликт.
- Максим провел за ЦСКА 70 матчей, забил три гола, сделал четыре результативных паса. Дважды игрок брал с командой FONBET Кубок России, а также медали РПЛ. Кроме того, Мухин брал Кубок в составе «Локомотива».
Источник: телеграм-канал «Ростова»