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РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)

8 августа, 22:23
35

ЦСКА и «Ростов» не выявили сильнейшего в 3-м туре РПЛ. Команды не смогли забить.

Это вторая подряд домашняя ничья для ЦСКА в сезоне РПЛ.

Москвичи идут в турнирной таблице на шестом месте, «Ростов» расположился строчкой ниже.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
ЦСКА - Ростов - 0:0 (0:0) Текстовая трансляция
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ЦСКА
Ростов
Владислав Тороп
0%
Данил Круговой
0%
Кирилл Данилов
0%
Матеус Рейс
0%
Жоао Виктор
0%
Милан Гайич
0%
Дмитрий Баринов
0%
Матвей Кисляк
0%
Иван Обляков
0%
Кирилл Глебов
0%
Лусиано Гонду
0%
Матия Попович
0%
Данила Козлов
0%
Матеус Алвес
0%
Имран Фиров
0%
Тамерлан Мусаев
0%
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Рустам Ятимов
0%
Умар Сако
0%
Игор Ногейра
0%
Андрей Лангович
0%
Виктор Мелехин
0%
Максим Мухин
0%
Алексей Миронов
0%
Константин Кучаев
0%
Иван Комаров
0%
Роналдо
0%
Тимур Сулейманов
0%
Данила Прохин
0%
Даниил Шанталий
0%
Ярослав Михайлов
0%
Олакунле Олусегун
0%
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Комментарии (35)
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Pourquoi pas
1786217176
В общем-то, никто на гол не наиграл. Однако, физика Ростова во втором тайме на высоте! В череде выездов и одно очко - хлеб!
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TIMOTHY
1786217274
Четыре подряд игры на выезде и Ростов молодцы
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Desma
1786217277
Земляки, молодцы! Играли хорошо. Жаль,что не дожали коней.
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TIMOTHY
1786217308
Могли и выиграть ростовчане! Но..
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JTherry
1786217326
игра, заточенная на разрушение самой игры, футбол сегодня отдыхал, на ипподроме кони ничего не смогли сделать с Ростовом, который забыл, когда играл дома, абсолютно безыдейную не интересную игру показывают кони, нулевая ничья в итоге...🫡
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TIMOTHY
1786217343
Альба красавчик, всегда в контакте с игроками, в теме
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Интерес
1786217355
"Ростов" был лучше,похож на солидную команду.ЦСКА-продолжение кошмара.Игры нет, наработки Челестини благополучно сдохли, все четыре вторых тайма проиграны разным командам.Повезло в матче с "Балтикой", абсолютно незаслуженно. Перспектив не просматривается.Середняк.
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VPERDIV SPARTAK
1786217501
Комментарий скрыт модератором
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WE ARE FOR PETER
1786217900
Тренер ЦСКА сам не знает зачем делает замены, мне так показалось
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Кривая да нелёгкая
1786217958
Ростов был ближе к победе все же
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