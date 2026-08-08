РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)

ЦСКА и «Ростов» не выявили сильнейшего в 3-м туре РПЛ. Команды не смогли забить.
Это вторая подряд домашняя ничья для ЦСКА в сезоне РПЛ.
Москвичи идут в турнирной таблице на шестом месте, «Ростов» расположился строчкой ниже.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
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ЦСКА
Ростов
Владислав Тороп
0%
Данил Круговой
0%
Кирилл Данилов
0%
Матеус Рейс
0%
Жоао Виктор
0%
Милан Гайич
0%
Дмитрий Баринов
0%
Матвей Кисляк
0%
Иван Обляков
0%
Кирилл Глебов
0%
Лусиано Гонду
0%
Матия Попович
0%
Данила Козлов
0%
Матеус Алвес
0%
Имран Фиров
0%
Тамерлан Мусаев
0%
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Рустам Ятимов
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Умар Сако
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Игор Ногейра
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Андрей Лангович
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Виктор Мелехин
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Максим Мухин
0%
Алексей Миронов
0%
Константин Кучаев
0%
Иван Комаров
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Роналдо
0%
Тимур Сулейманов
0%
Данила Прохин
0%
Даниил Шанталий
0%
Ярослав Михайлов
0%
Олакунле Олусегун
0%
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Источник: «Бомбардир»