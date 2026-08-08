РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)

ЦСКА и «Ростов» не выявили сильнейшего в 3-м туре РПЛ. Команды не смогли забить.

Это вторая подряд домашняя ничья для ЦСКА в сезоне РПЛ.

Москвичи идут в турнирной таблице на шестом месте, «Ростов» расположился строчкой ниже.